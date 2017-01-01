Из кафе на Партизана Германа двое воров вынесли не только технику и электронику, но и одноразовые перчатки

Злоумышленников задержали бойцы Росгвардии.

Злоумышленников задержали бойцы Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , в ночь на 21 апреля злоумышленники отжали стеклопакет в кафе, расположенном в доме 22 по улице Партизана Германа и проникли внутрь.



После этого мужчины вынесли из помещения и погрузили в автомобиль кассовый аппарат, телевизор, монитор, компьютерный системный блок, клавиатуру, утюг, дорогостоящий смартфон, а также одноразовые медицинские маски и перчатки, после чего скрылись с места преступления.



Однако в тот момент, когда злоумышленники занимались погрузкой похищенного, их заметил один из жильцов дома напротив, который обратился в полицию и сообщил приметы и номерные знаки автомобиля. Данная информация была передана всем дежурным нарядам.



Работая по горячим следам, у дома 38 по улице Чекистов бойцы Росгвардии блокировали автомобиль воров. В салоне транспортного средства были задержаны с поличным двое мужчин, ранее совершившие кражу из помещения кафе. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Красносельском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны войск задержал двух мужчин в возрасте 23 лет, которые незаконно проникли в кафе с целью кражи.Как сообщает, в ночь на 21 апреля злоумышленники отжали стеклопакет в кафе, расположенном в доме 22 по улице Партизана Германа и проникли внутрь.После этого мужчины вынесли из помещения и погрузили в автомобиль кассовый аппарат, телевизор, монитор, компьютерный системный блок, клавиатуру, утюг, дорогостоящий смартфон, а также одноразовые медицинские маски и перчатки, после чего скрылись с места преступления.Однако в тот момент, когда злоумышленники занимались погрузкой похищенного, их заметил один из жильцов дома напротив, который обратился в полицию и сообщил приметы и номерные знаки автомобиля. Данная информация была передана всем дежурным нарядам.Работая по горячим следам, у дома 38 по улице Чекистов бойцы Росгвардии блокировали автомобиль воров. В салоне транспортного средства были задержаны с поличным двое мужчин, ранее совершившие кражу из помещения кафе. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сосновом Бору мужчина пришел в гости к приятелю и украл из сейфа ружье.





