В магазине на Художников двое мигрантов избили директора и товароведа и украли два ящика алкоголя

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Обсуждение темы:

«В магазине на Художников двое мигрантов избили директора и товароведа и украли два ящика алкоголя»

Тоскливый Дятел Терпило 21.04 15:14 [ + -7 – ]

Можно ли уточнить, из какого сопредельного государства. Возможно из Финляндии, граждане которой известны своим пристрастием к алкоголю и буйным нравом.

Saymon Grapes 21.04 15:16 [ + 1 – ]

Всю неделю готовились к пЬятнице и такой облом))))

НЕСТОР 21.04 16:08 [ + 4 – ]

Уточняю специально для дятла-все действующие лица чурки.