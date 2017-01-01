В Петербурге по дороге в магазин вместе с водителем пропал груз iPhone и iPad

Машину нашли брошенной на проспекте Королева.

Машину нашли брошенной на проспекте Королева.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Peugeot Boxer был обнаружен 20 апреля в 22:30 у дома 45 по проспекту Королева. Машина была пуста, в кабине лежали ключи и документы на груз - паллету с 20-ю единицами техники iPhone и iPad.



Директор фирмы, которая занимается перевозками грузов, заявил в полицию, что накануне их 29-летний сотрудник загрузил указанные гаджеты в автомобиль и отправился в магазин на Среднем проспекте В.О. До 17:30 шофер отвечал по телефону на звонки логиста, а затем его аппарат оказался выключен.



Молодой мужчина устроился на работу в компанию 29 марта. При проверке выяснилось, что Peugeot Boxer был им взят в аренду у индивидуального предпринимателя. Размер ущерба уточняется. Местонахождение водителя и груза устанавливаются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге вместе с водителем пропал груз с айпадами и айфонами. Машину, взятую в аренду за день до происшествия, нашли брошенной.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Peugeot Boxer был обнаружен 20 апреля в 22:30 у дома 45 по проспекту Королева. Машина была пуста, в кабине лежали ключи и документы на груз - паллету с 20-ю единицами техники iPhone и iPad.Директор фирмы, которая занимается перевозками грузов, заявил в полицию, что накануне их 29-летний сотрудник загрузил указанные гаджеты в автомобиль и отправился в магазин на Среднем проспекте В.О. До 17:30 шофер отвечал по телефону на звонки логиста, а затем его аппарат оказался выключен.Молодой мужчина устроился на работу в компанию 29 марта. При проверке выяснилось, что Peugeot Boxer был им взят в аренду у индивидуального предпринимателя. Размер ущерба уточняется. Местонахождение водителя и груза устанавливаются.Напомним, ранее мы писали о том, что груз "санкционного" спортивного питания арестовали на складе в Петербурге.





