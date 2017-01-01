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Фракция "Справедливой России" может потребовать проведения референдума по роспуску ЗакСа

13:40
Тэги: закс, Исаакиевский собор, скандал, оппозиция
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Тэги: закс, Исаакиевский собор, скандал, оппозиция
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Общество
Обсуждение темы:
«Фракция "Справедливой России" может потребовать проведения референдума по роспуску ЗакСа»
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dexter 21.04 14:04 [ + 0 ]

Дешёвые понты.

Milord 21.04 14:09 [ + 0 ]

Вот именно.

Всего комментариев - 2

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я что-то не врубаюсь. А чем мне это "установление", млять, поможет? Вернёт уже убитых? Воссоединит семьи? Вернёт спокойствие в наши души? Эти дебилы "охранительно-охренительные" так и не поняли, что люди ждут профилактики, а не санации трупов и предпосы... в « ФСБ установила заказчика теракта в Петербурге»
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