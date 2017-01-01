Полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек (фото)

Приблизительный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Приблизительный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, с 2013 года, не имея постоянного источника доходов, он обманывал жителей Кировского района и похищал у них имущество или деньги.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и области



Злоумышленник действовал разными способами. В некоторых случаях он предлагал гражданам помощь в ремонте техники (телефонов, планшетов, компьютеров, мониторов, телевизоров и пр.), забирал ее якобы для «починки», но не возвращал. Похищенные гаджеты и технику, которые ему удалось отремонтировать, он перепродавал, преимущественно через интернет-сайт бесплатных объявлений.



Также в разных местах он знакомился с мужчинами или женщинами, выяснял, какие у них есть проблемы в той или иной сфере, и сообщал, что у него есть люди, которые могут помочь в решении этой проблемы за небольшое денежное вознаграждение. Он забирал деньги, а потом переставал выходить на связь.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и области



Так, в такси он познакомился с водителем и пообещал ему за «умеренную плату» помочь в оформлении документов. Взяв деньги, свое обещание он не исполнил. Жертвами преступлений становились петербуржцы среднего возраста – от 20 до 50 лет.



На данный момент установлена причастность указанного гражданина к 16 эпизодам мошенничества. Приблизительный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство.



"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. У полиции есть основания полагать, что он причастен к серии аналогичных преступлений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности данного гражданина", - отметили в ведомстве.



Напомним,



В Петербурге сотрудники полиции раскрыли серию мошенничеств. Под предлогом ремонта техники или помощи в «решении проблем» злоумышленник похитил имущество и деньги у почти 20 жителей Кировского района. По подозрению задержан 46-летний безработный.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, с 2013 года, не имея постоянного источника доходов, он обманывал жителей Кировского района и похищал у них имущество или деньги.Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и областиЗлоумышленник действовал разными способами. В некоторых случаях он предлагал гражданам помощь в ремонте техники (телефонов, планшетов, компьютеров, мониторов, телевизоров и пр.), забирал ее якобы для «починки», но не возвращал. Похищенные гаджеты и технику, которые ему удалось отремонтировать, он перепродавал, преимущественно через интернет-сайт бесплатных объявлений.Также в разных местах он знакомился с мужчинами или женщинами, выяснял, какие у них есть проблемы в той или иной сфере, и сообщал, что у него есть люди, которые могут помочь в решении этой проблемы за небольшое денежное вознаграждение. Он забирал деньги, а потом переставал выходить на связь.Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и областиТак, в такси он познакомился с водителем и пообещал ему за «умеренную плату» помочь в оформлении документов. Взяв деньги, свое обещание он не исполнил. Жертвами преступлений становились петербуржцы среднего возраста – от 20 до 50 лет.На данный момент установлена причастность указанного гражданина к 16 эпизодам мошенничества. Приблизительный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство."В настоящее время злоумышленник находится под стражей. У полиции есть основания полагать, что он причастен к серии аналогичных преступлений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности данного гражданина", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что, спасая сына от "уголовной ответственности", 90-летняя старушка с улицы Лени Голикова отдала мошеннику 125 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «Полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек (фото)» арнольд питерский 21.04 12:32 [ + 0 – ]

вот харю отожрал сука НЕСТОР 21.04 13:32 [ + 0 – ]

Ну и гнида,дать бы по харе.

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