Полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек (фото)
12:25
Тэги: мошенничество, кража, кировский район, задержания, арест, следствие
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Общество
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«Полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек (фото)»
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Настоящего заказчика мы все знаем,ну по крайней мере есть опыт 90-x c рязанским сахаром,тот кто в теме вспомнит как это было. в « ФСБ установила заказчика теракта в Петербурге»
я что-то не врубаюсь. А чем мне это "установление", млять, поможет? Вернёт уже убитых? Воссоединит семьи? Вернёт спокойствие в наши души? Эти дебилы "охранительно-охренительные" так и не поняли, что люди ждут профилактики, а не санации трупов и предпосы... в « ФСБ установила заказчика теракта в Петербурге»
они бы суки у себя жили и не лезли бы к нам, так нет без русских не могут, твари черножопые!! в «Мать подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявила, что его задержание было постановочным»
сколько же идиотов в думе этой сраной! в «Владимир Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг "Матильды"»
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