Обсуждение темы:

«Комитет законодательства ЗакСа проголосовал против референдума по Исаакиевскому собору»

Из нетленного...



...И у нас было собрание...

...Вот в этом здании...

...Обсудили –

Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...

...И меньше – ни с кого не брать... (С)