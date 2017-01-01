В Ленобласти буйный мужчина врезал полицейскому по ноге и заодно укусил его за руку

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти буйный мужчина врезал полицейскому по ноге и заодно укусил его за руку»

МИФОДИЙ 21.04 22:14 [ + 0 – ]

Полицейский то что хорошо ещё за что нибудь не укусил вообще беда