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«Двоих мужчин задержали за организацию нарколаборатории в квартире на Космонавтов»

Кто создал все условия для изготовителей наркотиков!? Не власть ли едрисье-путинская!? Почему то в СССР о них и не слышно было!? А, сейчас, многие чинодралы и кривосудные - крышуют этих поганок!