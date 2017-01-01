Обсуждение темы:

«Еще одна пострадавшая при теракте в метро скончалась в больнице»

Скудоумная, путинская едрисня напустила всякую аульную шваль. Вот и результат! Умеют, только, людей арестовывать на мирных митингах против коррупции и с дальнебойщиками бороться! Которые не желают платить "Платону" и обогащать и так жирных олигархов.

Ещё научились свои ненужные соболезнования приносить.Подтасовщики и фальцификаторы лживые и алчные!