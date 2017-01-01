Мигрант переломал ребра и ноги на стройке в Петроградском районе

Подрядчик утверждает, что пострадавший на объекте не работал.

Обсуждение темы:

«Мигрант переломал ребра и ноги на стройке в Петроградском районе»

SCORPION69 21.04 10:45 [ + 2 – ]

добить надо было эту обезьяну чтобы дальше не смердела нечисть

НЕСТОР 21.04 11:04 [ + 2 – ]

Жаль не сдох падла.

ДeдЗахаp 21.04 11:05 [ + 1 – ]

Подзаработал, таджик аульный? Чего припёрся, как свои коренные жители, без работы сидят? Накажи всей родне и знакомым, как уродом в аул приедешь. Чтобы не ездили к нам! Получили независимость - вот и живите независимо по своим аулам!

Тоскливый Дятел Терпило 21.04 11:09 [ + -1 – ]

Как он теперь будет жить с такими травмами? Кто позаботится о его семье, которая ждет заработанных денег?

ДeдЗахаp 21.04 11:39 [ + 1 – ]

Тоскливый Дятел, так передай ему денег, на содержание семьи и лечение. Ты так любишь всех этих макак аульных! Наверное, никаких денег не пожалеешь? И, к себе забери в коммуналку и выхаживай!

Тоскливый Дятел Терпило 21.04 12:13 [ + -1 – ]

Дед Захар! Мы в ответе за тех, кого приглашаем. Если человек приехал и ему дали работу, пусть работодатель отвечает и платит.

арнольд питерский 21.04 12:35 [ + 1 – ]

туда и дорога еще бы дятла кто бы скинул