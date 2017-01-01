«Мигрант переломал ребра и ноги на стройке в Петроградском районе»

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Общество
Подзаработал, таджик аульный? Чего припёрся, как свои коренные жители, без работы сидят? Накажи всей родне и знакомым, как уродом в аул приедешь. Чтобы не ездили к нам! Получили независимость - вот и живите независимо по своим аулам!
Как он теперь будет жить с такими травмами? Кто позаботится о его семье, которая ждет заработанных денег?
Тоскливый Дятел, так передай ему денег, на содержание семьи и лечение. Ты так любишь всех этих макак аульных! Наверное, никаких денег не пожалеешь? И, к себе забери в коммуналку и выхаживай!
Дед Захар! Мы в ответе за тех, кого приглашаем. Если человек приехал и ему дали работу, пусть работодатель отвечает и платит.
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17:59, 10 апреля
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