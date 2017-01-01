Троих азиатов задержали за нападение на своего земляка на Запорожской улице
09:49
Тэги: задержания, мигранты, разбой, нападения, грабеж, невский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Троих азиатов задержали за нападение на своего земляка на Запорожской улице»
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Тоскливый Дятел Терпило 21.04 11:10 [ + -2 – ]
Это внутренне дело граждан среднеазиатского государства. Мы должны придерживаться принципа невмешательства.
ДeдЗахаp 21.04 11:25 [ + 0 – ]
Кто к нам звал этих макак аульных? Пусть бы в своих аулах и кишлаках гопничали, макаки безмозглые!
Всего комментариев - 4
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они бы суки у себя жили и не лезли бы к нам, так нет без русских не могут, твари черножопые!! в «Мать подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявила, что его задержание было постановочным»
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