Троих азиатов задержали за нападение на своего земляка на Запорожской улице

Преступление было совершено в начале апреля.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Троих азиатов задержали за нападение на своего земляка на Запорожской улице»

SCORPION69 21.04 10:46 [ + 3 – ]

весенний гон у мартышек пошел

Тоскливый Дятел Терпило 21.04 11:10 [ + -2 – ]

Это внутренне дело граждан среднеазиатского государства. Мы должны придерживаться принципа невмешательства.

ДeдЗахаp 21.04 11:25 [ + 0 – ]

Кто к нам звал этих макак аульных? Пусть бы в своих аулах и кишлаках гопничали, макаки безмозглые!