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«Очевидцы: грузовик сбил пенсионерку на "зебре" Ленской улицы (видео)»

Не покупайте китайский хлам, знакомый купил новую китайскую легковую. Отговаривал, повелся на " красоту". На трассе заклинило рулевое, хорошо жив остался, только поламался сам немного, но вроде инвалидом не будет