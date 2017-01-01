В Петербурге задержали мошенника, который поменял бабушке у почты на Энгельса настоящие деньги на фальшивки

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел 18 апреля около 16.30 возле почтового отделения, расположенного в доме 28 по проспекту Энгельса. Злоумышленник обманным путем смог незаметно подменить настоящую денежную купюру пенсионерки номиналом 5 000 рублей на, внешне похожий, билет банка приколов. Мошенник отдал женщине фальшивку, а сам после этого скрылся с настоящими деньгами.



Позже пенсионерка обнаружила подмену и обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, при этом описав злоумышленника. Позже во время патрулирования бойцы Росгвардии задержали злодея прямо на месте преступления.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится проверка относительно причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.



Напомним,

Сегодня утром наряд вневедомственной охраны задержал 54-летнего жителя Ростова-на-Дону, который ранее мошенническим путем завладел денежными средствами 71-летней пенсионерки.Как сообщает, инцидент произошел 18 апреля около 16.30 возле почтового отделения, расположенного в доме 28 по проспекту Энгельса. Злоумышленник обманным путем смог незаметно подменить настоящую денежную купюру пенсионерки номиналом 5 000 рублей на, внешне похожий, билет банка приколов. Мошенник отдал женщине фальшивку, а сам после этого скрылся с настоящими деньгами.Позже пенсионерка обнаружила подмену и обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, при этом описав злоумышленника. Позже во время патрулирования бойцы Росгвардии задержали злодея прямо на месте преступления.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится проверка относительно причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.Напомним, ранее мы писали о том, что, спасая сына от "уголовной ответственности", 90-летняя старушка с улицы Лени Голикова отдала мошеннику 125 тысяч рублей.





