Мать подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявила, что его задержание было постановочным

По ее словам, одного из ее сыновей "выкрали из больницы" в Киргизии.

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«Мать подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявила, что его задержание было постановочным»

Oksana64 20.04 20:19 [ + 0 – ]

Мда.. не знаешь кому уже и верить и верить ли вообще((( Какие люди, какие нравы(((