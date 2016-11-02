Владимир Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг "Матильды"

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«Владимир Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг "Матильды"»

НЕСТОР 20.04 16:15 [ + 2 – ]

поклонская шлюха и последняя про.лядь

монк-аль-ахри 20.04 16:26 [ + 1 – ]

примите государственное решение о выделении некрофилке Наклонской государственного ёба*я. если этот ёба*ь хоть чуть чуть будет смахивать на Николашку Кровавого Наклонская угомонится быстрее. Поскольку отъё* Няши Наклонской - дело государственное, снимите это всё на видик и покажите либо у Закошанского или у Малахова. Прикольнее всего - в Прожекторперисхилтон, но там дурочку нимфоманисто-некрофилическую совсем засмеют.

dexter 20.04 16:50 [ + 1 – ]

Няшу в дурку, в одну палату с радужным виталькой )

Тоскливый Дятел Терпило 20.04 17:56 [ + -2 – ]

Госпожа Поклонская работала прокурором и она в состоянии сделать экспертную оценку, насколько фильм задевает чувства верующих. Если она считает, что фильм нельзя выпускать в прокат, следует прислушаться к ее мнению. Возможно, стоит изменить сюжет, подобрать благообразных актеров. Нельзя допускать растления душ невинных людей.

morgana 20.04 19:42 [ + 0 – ]

"Вакханалия демократии"



Нет, это бред поклонской. В 2 словах сделал 2 ошибки.