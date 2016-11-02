Владимир Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг "Матильды"
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Общество
примите государственное решение о выделении некрофилке Наклонской государственного ёба*я. если этот ёба*ь хоть чуть чуть будет смахивать на Николашку Кровавого Наклонская угомонится быстрее. Поскольку отъё* Няши Наклонской - дело государственное, снимите это всё на видик и покажите либо у Закошанского или у Малахова. Прикольнее всего - в Прожекторперисхилтон, но там дурочку нимфоманисто-некрофилическую совсем засмеют.
Госпожа Поклонская работала прокурором и она в состоянии сделать экспертную оценку, насколько фильм задевает чувства верующих. Если она считает, что фильм нельзя выпускать в прокат, следует прислушаться к ее мнению. Возможно, стоит изменить сюжет, подобрать благообразных актеров. Нельзя допускать растления душ невинных людей.
"Вакханалия демократии"
Нет, это бред поклонской. В 2 словах сделал 2 ошибки.
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17:59, 10 апреля
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