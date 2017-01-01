ФСБ установила заказчика теракта в Петербурге
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Общество
я что-то не врубаюсь. А чем мне это "установление", млять, поможет? Вернёт уже убитых? Воссоединит семьи? Вернёт спокойствие в наши души? Эти дебилы "охранительно-охренительные" так и не поняли, что люди ждут профилактики, а не санации трупов и предпосылок их появления. Силовики поняли откуда трупы берутся! Да вы это должны были вызубрить наизусть в вашей жандармской школе! Голубые мундиры сраные! Ничего толком делать не умеете, только пенсионеров и пацанов на гражданских митингах гонять. Шакалы недобитые, а не органы правопорядка.
Настоящего заказчика мы все знаем,ну по крайней мере есть опыт 90-x c рязанским сахаром,тот кто в теме вспомнит как это было.
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17:59, 10 апреля
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