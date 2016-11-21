Обрыв проводов обернулся транспортным коллапсом на Невском (фото)
12:56
Тэги: электричество, транспорт, пробки, центр, невский проспект
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я что-то не врубаюсь. А чем мне это "установление", млять, поможет? Вернёт уже убитых? Воссоединит семьи? Вернёт спокойствие в наши души? Эти дебилы "охранительно-охренительные" так и не поняли, что люди ждут профилактики, а не санации трупов и предпосы... в « ФСБ установила заказчика теракта в Петербурге»
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