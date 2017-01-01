На Ленинском водитель BMW покалечил на переходе женщину с 4-летним сыном и скрылся с места ДТП

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 20 апреля около 06.50 утра у дома 88 по Ленинскому проспекту. BMW сбил женщину и 4-летнего мальчика, переходивших через дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.



В результате аварии у обоих зафиксированы травмы средней степени тяжести. Автомобилист скрылся, его разыскивают. По факту аварии проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня рано утром в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух пешеходов. В результате наезда мать и ее четырехлетний сын оказались в больнице.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 20 апреля около 06.50 утра у дома 88 по Ленинскому проспекту. BMW сбил женщину и 4-летнего мальчика, переходивших через дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.В результате аварии у обоих зафиксированы травмы средней степени тяжести. Автомобилист скрылся, его разыскивают. По факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Ленсовета "Ленд Ровел" сбил на переходе 15-летнего парня.







Обсуждение темы: «На Ленинском водитель BMW покалечил на переходе женщину с 4-летним сыном и скрылся с места ДТП» НЕСТОР 20.04 12:58 [ + 0 – ]

За рулём одни ублюдки.

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