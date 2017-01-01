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В Луге пенсионерка, жившая в бане, выпила что-то спиртное и умерла

19:57
Тэги: тело, смерть, бани, алкоголь, ленобласть, луга
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Тэги: тело, смерть, бани, алкоголь, ленобласть, луга
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