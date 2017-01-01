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Самым богатым депутатом ЗакСа Петербурга стал коммунист Александр Рассудов

11:32
Тэги: доходы, закс, деньги, вячеслав макаров, авто, недвижимость
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Тэги: доходы, закс, деньги, вячеслав макаров, авто, недвижимость
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Общество
Обсуждение темы:
«Самым богатым депутатом ЗакСа Петербурга стал коммунист Александр Рассудов»
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ДeдЗахаp 20.04 11:43 [ + 1 ]

Не хотят ли едрисье-путинские СМИ сказать. Смотри ка какие коммунисты богатые? А, мы кризисные и убогие пживчики обиралкины-обещалкины, кое как живём в нищете и убогости! Цените нас и голосуйте за педрисью партию! Мы, все бедные и убогие, кое как выживаем холодные и полу-голодные!?

НЕСТОР 20.04 11:57 [ + 2 ]

Дедушка Ленин в гробу не перевернулся,глядя на этого .баного коммуняку рассудова?

Всего комментариев - 2

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