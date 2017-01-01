Обсуждение темы:

«Самым богатым депутатом ЗакСа Петербурга стал коммунист Александр Рассудов»

Не хотят ли едрисье-путинские СМИ сказать. Смотри ка какие коммунисты богатые? А, мы кризисные и убогие пживчики обиралкины-обещалкины, кое как живём в нищете и убогости! Цените нас и голосуйте за педрисью партию! Мы, все бедные и убогие, кое как выживаем холодные и полу-голодные!?