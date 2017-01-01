Обсуждение темы:

«Двух жителей Петербурга задержали по делу о хищении 20 млн у Минобороны»

А, генералишка Табуреткин с Васильевой ушли от отвественности, набили свои алчные курдюки и посмеиваются! Весёлая парочка, расхитители Сердюков и его Васильева-гагарочка!