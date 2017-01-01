На "Академической" молодой парень пытался прыгнуть под прибывающий поезд

В результате он получил травму головы, ударившись о зеркало.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«На "Академической" молодой парень пытался прыгнуть под прибывающий поезд »

Сергей Григорьев 19.04 19:44 [ + 2 – ]

Жаль не удалось задуманное. Одним слабоумным стало бы меньше.

МИФОДИЙ 19.04 22:17 [ + 0 – ]

да я каждый день так до 11 00 могу ударится поезд если не повредил и слава Богу

МИФОДИЙ 19.04 22:23 [ + 0 – ]

Да у нас поездов не хватит вашу мать