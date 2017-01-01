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«Петербургское метро продлит работу в день первого матча на стадионе на Крестовском»

Сергей Григорьев 19.04 18:57 [ + 3 – ]

Очень многие деятели из Смольного и ЗакСа действительно от души радуются этому событию. Ещё бы,сколько новых домов,квартир и авто появилось у них появилось благодаря этому строительству.