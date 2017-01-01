«На Доблести 80-летняя блокадница выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть»

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Общество
Видимо обычная история: детям,внукам или местным мусорам понадобилась её квартира.
Не нужно. искать криминал,есть вполне объяснимые причины-таблетки и их побочные действия.В больницах люди пожилые сигают в окна,не успев толком пролежать.У меня маму так чуть не залечили платные врачи в отдельной палате.Спасибо,местному медбрату,объяснил мамино поведение,резко изменившееся там уже на вторые сутки-е мерещились кошмары и уйти от них она хотела в окно,плакала, с ужасом глядя,мимо меня на стену.Я её забрала срочно и уже на утро она стала прежней-все таблетки вышли!Берегите стариков!
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17:59, 10 апреля
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Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали... в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»