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«На Доблести 80-летняя блокадница выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть»

Не нужно. искать криминал,есть вполне объяснимые причины-таблетки и их побочные действия.В больницах люди пожилые сигают в окна,не успев толком пролежать.У меня маму так чуть не залечили платные врачи в отдельной палате.Спасибо,местному медбрату,объяснил мамино поведение,резко изменившееся там уже на вторые сутки-е мерещились кошмары и уйти от них она хотела в окно,плакала, с ужасом глядя,мимо меня на стену.Я её забрала срочно и уже на утро она стала прежней-все таблетки вышли!Берегите стариков!