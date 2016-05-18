После избиения умер журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко

Ему было 73 года.

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«После избиения умер журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко»

НЕСТОР 19.04 17:28 [ + 2 – ]

В Мариинской больнице на нейрохирургическом отделении никто не выживает.

Сергей Григорьев 19.04 19:06 [ + 2 – ]

"73-летний журналист находился в Мариинской больнице"



Эту больницу ещё при коммуняках окрестили "Третья истребительная". Позже,при путине, она стала более известна как "В последний путь".

Таким образом,у журналиста не было ни шанса на спасение.

Волк Лисыч 19.04 20:51 [ + 0 – ]

Не совсем верно, третья истребительная находится на ул. Вавиловых д.14. Мариинская тоже истребительная и при совке называлась гордо им. Куйбышева ! Дело доктора Менгеле живёт и процветает.