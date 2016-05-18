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После избиения умер журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко

15:48, 19 апреля
Тэги: николай андрущенко, смерть, избиение, сми, пресса
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Тэги: николай андрущенко, смерть, избиение, сми, пресса
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Общество
Обсуждение темы:
«После избиения умер журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко»
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НЕСТОР 19.04 17:28 [ + 2 ]

В Мариинской больнице на нейрохирургическом отделении никто не выживает.

Сергей Григорьев 19.04 19:06 [ + 2 ]

"73-летний журналист находился в Мариинской больнице"

Эту больницу ещё при коммуняках окрестили "Третья истребительная". Позже,при путине, она стала более известна как "В последний путь".
Таким образом,у журналиста не было ни шанса на спасение.

Волк Лисыч 19.04 20:51 [ + 0 ]

Не совсем верно, третья истребительная находится на ул. Вавиловых д.14. Мариинская тоже истребительная и при совке называлась гордо им. Куйбышева ! Дело доктора Менгеле живёт и процветает.

Историк 19.04 21:40 [ + 1 ]

Мариинская больница, как больница для бедняков с царских времен была показана еще в советском мультфильме про тульского Левшу, который блоху подковал. В этой больнице он и умер.

Всего комментариев - 4

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процедура лишения гражданства....
Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали... в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
дык Гарюгин энд компани разворовали всё, что нельзя! Чему теперь удивляться?! Потому эти подонки и продавливают упорно повышение стоимости проезда до заоблачных высот. в «Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото)»
смешно однако сказал эта коза*инициировано будет лишение гражданства*да в первую очередь надо шерстить где он получал паспорт и этих мздоимцев тоже пощупать на предмет лишнего бабла в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
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