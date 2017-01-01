В Стрельне во время ссоры с директором магазина бывшая сотрудница схватила из кассы деньги и убежала

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Обсуждение темы:

«В Стрельне во время ссоры с директором магазина бывшая сотрудница схватила из кассы деньги и убежала»

Тоскливый Дятел Терпило 19.04 16:17 [ + 0 – ]

Все правильно, должно быть выходное пособие.