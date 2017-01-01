Пожилой мужчина погиб под колесами электрички на Кушелевке (фото)
14:58, 19 апреля
Тэги: железная дорога, смерть, чп, калининский район
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процедура лишения гражданства....
Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали... в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали... в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
дык Гарюгин энд компани разворовали всё, что нельзя! Чему теперь удивляться?! Потому эти подонки и продавливают упорно повышение стоимости проезда до заоблачных высот. в «Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото)»
смешно однако сказал эта коза*инициировано будет лишение гражданства*да в первую очередь надо шерстить где он получал паспорт и этих мздоимцев тоже пощупать на предмет лишнего бабла в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
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