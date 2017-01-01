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«В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»

процедура лишения гражданства....

Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали...