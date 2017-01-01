В Сети появилось видео ДТП в Горской, где водитель Range Rover на полном ходу врезался в отбойник

Следом в него прилетела машина с видеорегистратором.

Следом в него прилетела машина с видеорегистратором.



На записи видно, как Range Rover по непонятной причине врезается в отбойник, и в него влетает хозяин регистратора.





См. с 0.30



Наиболее вероятная причина странного поведения водителя Range Rover объясняется в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте»: «Водитель джипа (имеется в виду внедорожник Range Rover. – Прим. ред.) оказался пьян, от освидетельствования он отказался, а впоследствии при заполнении протокола уснул».







«Они гонялись вдвоём, довольно-таки дерзко. Второй на Александровскую пошёл, а этот в последний момент решил на съезд уехать и не попал, даже в тормоз не жал. Я успел оттормозиться, а вот женщина за рулём КИА нет, – рассказывает Серёжа в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – В «Ренже» водитель головой ударился. Хотя подушки стрельнули. Руки-ноги целы. Находился в состоянии аффекта. Женщина за рулём была очень напугана, передвигалась сама».



Обстоятельства выясняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Сети появилась видеозапись серьёзной аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 16 апреля, в Горской. ДТП зафиксировал регистратор одного из участников аварии.На записи видно, как Range Rover по непонятной причине врезается в отбойник, и в него влетает хозяин регистратора.См. с 0.30Наиболее вероятная причина странного поведения водителя Range Rover объясняется в группев соцсети «ВКонтакте»: «Водитель джипа (имеется в виду внедорожник Range Rover. – Прим. ред.) оказался пьян, от освидетельствования он отказался, а впоследствии при заполнении протокола уснул».«Они гонялись вдвоём, довольно-таки дерзко. Второй на Александровскую пошёл, а этот в последний момент решил на съезд уехать и не попал, даже в тормоз не жал. Я успел оттормозиться, а вот женщина за рулём КИА нет, – рассказывает Серёжа в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – В «Ренже» водитель головой ударился. Хотя подушки стрельнули. Руки-ноги целы. Находился в состоянии аффекта. Женщина за рулём была очень напугана, передвигалась сама».Обстоятельства выясняются.Напомним, ранее мы писали о том, что на Большевиков водитель иномарки, пытавшийся проскочить на "красный", отправил в больницу беременную автоледи.









Обсуждение темы: «В Сети появилось видео ДТП в Горской, где водитель Range Rover на полном ходу врезался в отбойник» НЕСТОР 19.04 21:21 [ + 1 – ]

Ублюдки за рулём.

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