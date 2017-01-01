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«Травмированного 9-летнего мальчика нашли прохожие на центральной площади Волхова»

Сергей Григорьев 19.04 19:02 [ + 2 – ]

В Волхове узбеко-таджикских макак больше чем комаров. А промышляют они исключительно разбоем и воровством. Делаем выводы..