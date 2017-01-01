В Сосновом Бору мужчина пришел в гости к приятелю и украл из сейфа ружье

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 апреля в правоохранительные органы обратился 29-летний гражданин. Мужчина рассказал, что из его квартиры на Солнечной улице неизвестный злоумышленник украл из сейфа гладкоствольное ружье. Он пояснил, что проживает с братом, и в тот день у брата в гостях были знакомые и вместе выпивали.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка по подозрению в указанном преступлении задержали 25-летнего местного жителя и изъяли у него похищенное оружие.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 УК России (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В городе Сосновый Бор Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил из сейфа в квартире гладкоствольное ружье. По факту возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 апреля в правоохранительные органы обратился 29-летний гражданин. Мужчина рассказал, что из его квартиры на Солнечной улице неизвестный злоумышленник украл из сейфа гладкоствольное ружье. Он пояснил, что проживает с братом, и в тот день у брата в гостях были знакомые и вместе выпивали.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка по подозрению в указанном преступлении задержали 25-летнего местного жителя и изъяли у него похищенное оружие.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 УК России (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, что арсенал со старинным револьвером и порохом нашла петербурженка в унаследованной квартире.





