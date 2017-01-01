Сегодня
20 апреля, четверг
Обновлено  
Погода
0°, влажность 59%
Завтра +3°, пасмурно
Валюта
$ 56.18
€ 60.26
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Сланцах пьяная женщина во время ссоры несколько раз пырнула ножом своего знакомого

19:47, 19 апреля
Тэги: убийство, смерть, ссора, алкоголь, ленобласть, сланцы, следствие
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: убийство, смерть, ссора, алкоголь, ленобласть, сланцы, следствие
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Сосновом Бору мужчина пришел в гости к приятелю и украл из сейфа ружье
  • В Волхове 15-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением неизвестным веществом
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Сети появилось видео ДТП в Горской, где водитель Range Rover на полном ходу врезался в отбойник
  • Травмированного 9-летнего мальчика нашли прохожие на центральной площади Волхова
  • На "Академической" молодой парень пытался прыгнуть под прибывающий поезд
  • Петербургское метро продлит работу в день первого матча на стадионе на Крестовском
  • Прохожий, задержавший неадекватного водителя после массового ДТП на канале Грибоедова, снял репортаж на видео
  • На Доблести 80-летняя блокадница выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть
  • Сегодня в Петербурге стартовал сезон фонтанов
  • Тучков мост полностью закроют для транспорта 23 апреля
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Сланцах пьяная женщина во время ссоры несколько раз пырнула ножом своего знакомого»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Григорьев 19.04 22:52 [ + 0 ]

Ну что тут скажешь,-озверело бабьё.

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
18 апреля
В Волхове разъяренная женщина во время ссоры зарезала своего сожителя
17 апреля
Под Гатчиной во время пьяной ссоры мужчина зарезал свою 40-летнюю сожительницу
10 апреля
Во время пьяной ссоры в Сланцах 32-летняя женщина зарезала своего собутыльника
17 апреля
В Мурино 19-летний парень предложил знакомому совершить самоубийство, но, получив отказ, набросился на него
13 апреля
В квартире в Выборге нашли зарезанного ранее судимого мужчину
13 апреля
В Колпино во время ссоры женщина воткнула нож в бедренную артерию своему гостю
10 апреля
В Никольском пьяная женщина вспорола грудь и живот своему сожителю
добавить свое
Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

Еще 3130 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
16:47, 19 апреля Петербургское метро продлит работу в день первого матча на стадионе на Крестовском (1/+1)
15:59, 19 апреля Сегодня в Петербурге стартовал сезон фонтанов (1/+1)
13:42, 19 апреля В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге (2/+2)
09:58, 19 апреля Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото) (2/+2)
13:57, 18 апреля В Интернете начали продавать билеты на первый матч "Зенита" на Крестовском (1/+0)
13:48, 18 апреля СМИ: В Петербурге арестован таксист, вербовавший у Соборной мечети в ряды ИГ (4/+0)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
процедура лишения гражданства....
Как смешно млять, они людей взрывают, а им пальчиком грозят, гражданства лишить...голов их лишить нужно, всех, и до кучи тех мразей кто за деньги (нет сомнений) этим паскудам паспорта делали... в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
дык Гарюгин энд компани разворовали всё, что нельзя! Чему теперь удивляться?! Потому эти подонки и продавливают упорно повышение стоимости проезда до заоблачных высот. в «Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото)»
смешно однако сказал эта коза*инициировано будет лишение гражданства*да в первую очередь надо шерстить где он получал паспорт и этих мздоимцев тоже пощупать на предмет лишнего бабла в «В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге»
Весна. Тазодрочеры повылезали... в «"Гоночный" ВАЗ разбился в ДТП на Маршала Казакова: есть пострадавшие (фото)»
в «Пару отравленных мигрантов нашли в припаркованной на Блюхера "Газели"»
Рейтинг.beta комментаторов
1
20 Сергей Григорьев 
2
7 НЕСТОР 
3
6 Неzнайка. 
4
5 монк-аль-ахри 
5
4 Saymon Grapes 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-9 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-1 Hиф-Hиф 
3
-1 nyra 
4
0 утро&лето 
5
1 Джон Сильвер 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Дело подозреваемого во взяточничестве экс-депутата Нотяга ушло в суд
Дело подозреваемого во взяточничестве экс-депутата Нотяга ушло в суд
Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось
Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось
СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев
СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
^ Наверх