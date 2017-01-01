В Сланцах пьяная женщина во время ссоры несколько раз пырнула ножом своего знакомого

Пострадавший скончался на месте.

Пострадавший скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 18 апреля в одной из квартир дома на улице Ленина в городе Сланцы. Между потерпевшим и его знакомой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры 27-летняя женщина нанесла 33-летнему мужчине несколько ударов ножом в область груди, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Сланцевском районе Ленинградской области ссора между мужчиной и женщиной закончилась поножовщиной и смертью. Пострадавший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 18 апреля в одной из квартир дома на улице Ленина в городе Сланцы. Между потерпевшим и его знакомой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры 27-летняя женщина нанесла 33-летнему мужчине несколько ударов ножом в область груди, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Волхове разъяренная женщина во время ссоры зарезала своего сожителя.







Обсуждение темы: «В Сланцах пьяная женщина во время ссоры несколько раз пырнула ножом своего знакомого» Сергей Григорьев 19.04 22:52 [ + 0 – ]

Ну что тут скажешь,-озверело бабьё.

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