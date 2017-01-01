Сегодня
19 апреля, среда
Обновлено  
Погода
+2°, влажность 37%
Завтра +2°, переменная облачность
Валюта
$ 56.18
€ 60.26
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На Ленсовета "Ленд Ровел" сбил на переходе 15-летнего парня

11:42
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, московский район
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, московский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Студентка колледжа похитила смартфон у подростка в колпинском кафе
  • В Петербурге алиментщица пряталась от приставов под кроватью у любовника
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым, организовавшим теракт в Петербурге
  • В Ульяновке водитель "Жигулей" умер, врезавшись в препятствие
  • На Большевиков водитель иномарки, пытавшийся проскочить на "красный", отправил в больницу беременную автоледи (видео)
  • На станции метро "Горьковская" пассажиров высадили из-за подозрительного пакета
  • Темнокожую "ночную бабочку" нашли мертвой в притоне в Выборге
  • В Петербурге угонщики "поживились" иномарками библиотекаря и балетмейстера
  • Пожар на Партизана Германа унес жизнь мужчины
  • Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«На Ленсовета "Ленд Ровел" сбил на переходе 15-летнего парня»
Новые в начале | Новые в конце
Hиф-Hиф 19.04 12:07 [ + -1 ]

какой сигнал светофора кому горел?

Нах ЕР 19.04 12:49 [ + 0 ]

На Ленсовета "Ленд Ровел".....
Тогда пишите уж на Ренсовета

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
18 апреля
На Дороге жизни неизвестный водитель покалечил пожилого пешехода
17 апреля
За несколько часов в Петербурге и области сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей
19 апреля
На Большевиков водитель иномарки, пытавшийся проскочить на "красный", отправил в больницу беременную автоледи (видео)
14 апреля
Три пассажирки попали в больницу после ДТП с маршрутками на Дунайском (фото)
14 апреля
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
13 апреля
Автоледи госпитализировали после столкновения "Фольксвагена" и "Ниссана" на Зеленогорском шоссе (фото)
13 апреля
На Песочной набережной в столкновении двух иномарок пострадал один из водителей (видео)
Выставка "Сад наслаждений Карлы Толомео"

17:59, 10 апреля

Еще 294 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
09:58 Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото) (2/+2)
13:57, 18 апреля В Интернете начали продавать билеты на первый матч "Зенита" на Крестовском (1/+1)
13:48, 18 апреля СМИ: В Петербурге арестован таксист, вербовавший у Соборной мечети в ряды ИГ (4/+4)
11:50, 18 апреля Предполагаемого экстремиста из Узбекистана поймали на Обводном канале (2/+2)
20:59, 17 апреля Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга (11/+9)
16:11, 17 апреля Синоптики: До конца недели в Петербурге сохранится снежная погода (1/+0)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Проверить надо бы тех, кто выдавал,, на предмет причастности в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Власть молотит на свой карман не покладая рук, на решение вопросов насущных ни времени ни сил не остается. в «Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Говорунов»
Недоносок разбушевался. Если сразу на место не поставить, то семейка потом наплачется. в «Петербурженка обвинила фельдшера "скорой" в избиении своего пьяного сына»
Очередные "правдивые" сказки от лживой власти. в «Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга»
Аминаазичику бы вкололи четкому пацанчику- сразу шелковым бы стал... в «Петербурженка обвинила фельдшера "скорой" в избиении своего пьяного сына»
Рейтинг.beta комментаторов
1
29 lazzi 
2
19 koschke 
3
11 НЕСТОР 
4
11 Сергей Григорьев 
5
8 Неzнайка. 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-14 Тоскливый Дятел Терпило 
2
0 Нах ЕР 
3
0 ZeN-Alex-iT 
4
1 Фрекен Бок 
5
1 dodger 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Дело подозреваемого во взяточничестве экс-депутата Нотяга ушло в суд
Дело подозреваемого во взяточничестве экс-депутата Нотяга ушло в суд
Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось
Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось
СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев
СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
^ Наверх