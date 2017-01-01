Пожар на Партизана Германа унес жизнь мужчины

При пожаре в Красносельском районе Петербурга спасатели вытащили из огня мужчину. В правоохранительных органах уточнили, что он скончался.Как ранее сообщали в, одна из квартир 9-го дома по улице Партизана Германа вспыхнула в 06:24 восемнадцатого апреля. Чуть меньше чем через полчаса с огнём справились.Как передает «Фонтанка.ру», по уточнённым данным правоохранителей, мужчина скончался. По предварительной информации, это 65-летний житель Петербурга.Причины возгорания выясняются.