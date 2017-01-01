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«Петербуржцы жалуются на сбой в движении поездов на синей ветке метро (фото)»

дык Гарюгин энд компани разворовали всё, что нельзя! Чему теперь удивляться?! Потому эти подонки и продавливают упорно повышение стоимости проезда до заоблачных высот.