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«"Гоночный" ВАЗ разбился в ДТП на Маршала Казакова: есть пострадавшие (фото)»

ВАЗ 2107 и быстрая езда ну насмешили ,когда вижу в потоке такие пердящие чихотки обклеенные надписями рейсинг и адидас, которых обгоняют даже груженные газели, стараюсь обойти это на максимальной дистанции, понимая что за рулем дикий неадекват.