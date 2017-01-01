Обсуждение темы:

«Петербуржца отдадут под суд за неуплату налога с выигрыша 12 млн в лотерею»

это то у нас быстро состряпают .одни обязанности и нет прав.Шойгу пресловутый по коммуналке миллионы должен и ничего.Дальше руководит не рушимой армией.Страна идиотизма!!!!