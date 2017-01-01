В Петербурге папаша, пытавшийся задушить собственного 3-летнего сына, пять лет проведет в колонии

От смерти малыша спасла его мать.

От смерти малыша спасла его мать.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел вечером 20 февраля 2016 года в квартире одного из домов на улице Шелгунова. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес 3-летнему ребенку множественные удары руками по голове и телу, душил его руками.



К счастью, злоумышленник свой преступный умысел до конца не довел, поскольку его действия были пресечены матерью ребенка, которая пыталась помешать ему и вызвала полицию.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге суд вынес приговор в отношении 29-летнего мужчины, который пытался убить собственного трехлетнего сына. К счастью, довести дело до конца ему не дала мать ребенка.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел вечером 20 февраля 2016 года в квартире одного из домов на улице Шелгунова. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес 3-летнему ребенку множественные удары руками по голове и телу, душил его руками.К счастью, злоумышленник свой преступный умысел до конца не довел, поскольку его действия были пресечены матерью ребенка, которая пыталась помешать ему и вызвала полицию.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Напомним, ранее мы писали о том, что в Пикалево 60-летняя женщина 6,5 лет проведет в колонии за то, что заказала киллеров для убийства своего зятя.







Обсуждение темы: «В Петербурге папаша, пытавшийся задушить собственного 3-летнего сына, пять лет проведет в колонии» НЕСТОР 18.04 20:08 [ + 0 – ]

В США этот ублюдок получил бы пожизненный срок.

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