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«Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Говорунов»

Тоскливый Дятел Терпило 18.04 16:57 [ + -6 – ]

Чужие деньги считать неприлично, но все-таки доход Говорунова по сумме равен доходам Президента и Премьер-министра вместе взятых. Возникает вопрос: справедливую ли зарплату они получают? Не имеет ли смысл поднять ее хотя бы в 5 раз? И еще тревожная тенденция: у ряда упомянутых чиновников доходы снизились в разы. Эдак мы скоро столкнемся с проблемой кризиса власти: кто захочет работать за такие деньги. И что тогда?