Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Говорунов
16:16, 18 апреля
Тэги: доходы, деньги, авто, недвижимость, александр говорунов
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Общество
Обсуждение темы:
«Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Говорунов»
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Тоскливый Дятел Терпило 18.04 16:57 [ + -6 – ]
Чужие деньги считать неприлично, но все-таки доход Говорунова по сумме равен доходам Президента и Премьер-министра вместе взятых. Возникает вопрос: справедливую ли зарплату они получают? Не имеет ли смысл поднять ее хотя бы в 5 раз? И еще тревожная тенденция: у ряда упомянутых чиновников доходы снизились в разы. Эдак мы скоро столкнемся с проблемой кризиса власти: кто захочет работать за такие деньги. И что тогда?
lazzi 18.04 17:07 [ + 9 – ]
Власть молотит на свой карман не покладая рук, на решение вопросов насущных ни времени ни сил не остается.
Всего комментариев - 4
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С Киргизии выгнали!! а в Спб паспорт получил..получается наша страна хуже аула, сраная власть любой гниде документ выдаст.
в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Умеет едрисня всячески обирать на коммунальных услугах, наводить кризис, коррупцию, безработицу, придумывать разнообразные налоги с граждан своих! Как дело дошло, чтобы с терактами бороться. Тут они полный нуль, убогие и скудоумные!
Ещё раз скажу: "Не з... в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Ещё раз скажу: "Не з... в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Проверить надо бы тех, кто выдавал,, на предмет причастности в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Уж очень это задержание похоже на низко бюджетное кино... в «Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга»
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