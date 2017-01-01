Петербурженка обвинила фельдшера "скорой" в избиении своего пьяного сына

Мальчик пришел нетрезвым в школу, где учителя вызвали к нему врачей.

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«Петербурженка обвинила фельдшера "скорой" в избиении своего пьяного сына»

Hиф-Hиф 18.04 15:18 [ + 1 – ]

Ужас какой. Где же духовныя скрепы?

Дерзкого потсана из школы выгнать и в колонию. Учить его там на чистильшика сараев.

Предков евонных за недовоспитание отродья -- лишить родительских прав и взыскать с них весь ущерб. Врачам и фельдшерам -- почетную грамоту за добросовестное исполнение обязанностей. И премию за счет отродья.

koschke 18.04 15:23 [ + 1 – ]

Эх дохтор дохтор, зачем мутузить недоноска, непрофессионально как то. Не знал что ли чем уколоть.

Неzнайка. 18.04 16:02 [ + 5 – ]

Аминаазичику бы вкололи четкому пацанчику- сразу шелковым бы стал...

Фрекен Бок 18.04 16:16 [ + 1 – ]

Даааааа. Ведь он тоже будет отцом, страшно представить кого он сможет вырастить? И родители так наплевательски к этому относятся. Еще в суд подать собрались. со стыда сквозь землю провалиться можно. А чадо бы в узел завязать, что бы от алкашки на всю оставшуюся отвернуло.