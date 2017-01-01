Петербурженка обвинила фельдшера "скорой" в избиении своего пьяного сына
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Волхове разъяренная женщина во время ссоры зарезала своего сожителя
- В Ленобласти пьяный хулиган едва не задушил сотрудника полиции во время задержания
- Открытие в лечении варикоза
- На Дороге жизни неизвестный водитель покалечил пожилого пешехода
- В Кировске мошенницы под предлогом выдачи продуктового набора выманили у пенсионерки 41 тысячу рублей
- В Сланцах разбойники с большой дороги вытащили из иномарки петербуржца сумку с деньгами
- В Петербурге папаша, пытавшийся задушить собственного 3-летнего сына, пять лет проведет в колонии
- Петербуржца отдадут под суд за неуплату налога с выигрыша 12 млн в лотерею
- Пьяный муж пациентки избил сотрудников Боткинской больницы, которые привезли домой его супругу
- Самым богатым вице-губернатором Петербурга оказался Говорунов
- Велопрокат в Петербурге в нынешнем сезоне подешевеет на рубль
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Ужас какой. Где же духовныя скрепы?
Дерзкого потсана из школы выгнать и в колонию. Учить его там на чистильшика сараев.
Предков евонных за недовоспитание отродья -- лишить родительских прав и взыскать с них весь ущерб. Врачам и фельдшерам -- почетную грамоту за добросовестное исполнение обязанностей. И премию за счет отродья.
Эх дохтор дохтор, зачем мутузить недоноска, непрофессионально как то. Не знал что ли чем уколоть.
Аминаазичику бы вкололи четкому пацанчику- сразу шелковым бы стал...
Даааааа. Ведь он тоже будет отцом, страшно представить кого он сможет вырастить? И родители так наплевательски к этому относятся. Еще в суд подать собрались. со стыда сквозь землю провалиться можно. А чадо бы в узел завязать, что бы от алкашки на всю оставшуюся отвернуло.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
garikgro 11:21, 21 марта
на новости
в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Ещё раз скажу: "Не з... в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»