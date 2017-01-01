По делу о взрыве у библиотеки на Васильевском ФСБ обыскивает подозреваемого в изготовлении серийных СВУ

Эксперты расшифровали формулы в блокноте подорвавшегося студента-химика.

Эксперты расшифровали формулы в блокноте подорвавшегося студента-химика.



Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски у петербуржца, с которым студент 13 апреля проводил опыты, начались утром 18 апреля. К нему в квартиру пришли сотрудники Следственного комитета по Василеостровскому району, оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ и полиции Петербурга.



Напомним, в тот день,



Также полицией по минутам был восстановлен весь день 13 апреля, проведенный пострадавшим. Так было выяснено, что за пару часов до взрыва на проспекте КИМа студент встретился со знакомой школьницей и передал ей блокнот, где описывал свои химические опыты.







По некоторым данным, блокнот (большинство формул в котором касаются либо изготовления самодельных взрывных устройств, либо синтеза наркотиков) и привел оперативников к следующему фигуранту дела. На данный момент известно, что ему 26 лет и он петербуржец. На этого человека вывел и сам пострадавший, который был на днях допрошен следователем в больнице святой Марии Магдалины.



В результате сегодня утром начался обыск в квартире на Васильевском острове и по месту регистрации 26-летнего фигуранта в Колпино. Затем оперативно-следственная группа приехала в нежилое помещение, где расположена лаборатория. По информации издания, она также находится на Васильевском острове, на территории одного из заводов. Сотрудники Госбезопасности уверены, что в этом арендованном помещении собираются СВУ на промышленном уровне.

Следственный комитет по Василеостровскому району и ФСБ Петербурга проводят обыски у знакомого студента-химика, подорвавшегося 13 апреля возле библиотеки имени Чернышевского на проспекте КИМа. К нему привела записная книжка потерпевшего, формулы в которой на днях расшифровали эксперты.Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски у петербуржца, с которым студент 13 апреля проводил опыты, начались утром 18 апреля. К нему в квартиру пришли сотрудники Следственного комитета по Василеостровскому району, оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ и полиции Петербурга.Напомним, в тот день, около 19 часов, 17-летний житель Всеволожска, студент первого курса химического факультета Технологического института, подорвался на самодельном устройстве. Молодой человек получил тяжелейшие ранения кистей рук и лишился глаз. Так как это произошло через 10 дней после теракта в метро, к расследованию уголовного дела по статье 222 УК («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов») подключились оперативники Службы по борьбе с терроризмом УФСБ.Также полицией по минутам был восстановлен весь день 13 апреля, проведенный пострадавшим. Так было выяснено, что за пару часов до взрыва на проспекте КИМа студент встретился со знакомой школьницей и передал ей блокнот, где описывал свои химические опыты.По некоторым данным, блокнот (большинство формул в котором касаются либо изготовления самодельных взрывных устройств, либо синтеза наркотиков) и привел оперативников к следующему фигуранту дела. На данный момент известно, что ему 26 лет и он петербуржец. На этого человека вывел и сам пострадавший, который был на днях допрошен следователем в больнице святой Марии Магдалины.В результате сегодня утром начался обыск в квартире на Васильевском острове и по месту регистрации 26-летнего фигуранта в Колпино. Затем оперативно-следственная группа приехала в нежилое помещение, где расположена лаборатория. По информации издания, она также находится на Васильевском острове, на территории одного из заводов. Сотрудники Госбезопасности уверены, что в этом арендованном помещении собираются СВУ на промышленном уровне.







Обсуждение темы: «По делу о взрыве у библиотеки на Васильевском ФСБ обыскивает подозреваемого в изготовлении серийных СВУ» Сергей Григорьев 18.04 18:43 [ + 0 – ]

Дело века.

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