На Народной мужчина по пьяни несколько раз ударил ножом своего знакомого

Пострадавший госпитализирован с ранениями груди и бедра.

Пострадавший госпитализирован с ранениями груди и бедра.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел 17 апреля около десяти часов вечера в одной из квартир дома 5 по Народной улице. Соседи, услышав крики и звуки борьбы, вызвали полицию.



Сотрудники Росгвардии задержали возле одной из квартир нетрезвого мужчину, который тяжело ранил своего знакомого. Позже было установлено, что двое мужчин распивали в квартире алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта 35-летний мужчина нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом.



Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Александровскую больницу. Нападавшего доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Невском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему знакомому ножевые ранения в область груди и левого бедра.Как сообщает, инцидент произошел 17 апреля около десяти часов вечера в одной из квартир дома 5 по Народной улице. Соседи, услышав крики и звуки борьбы, вызвали полицию.Сотрудники Росгвардии задержали возле одной из квартир нетрезвого мужчину, который тяжело ранил своего знакомого. Позже было установлено, что двое мужчин распивали в квартире алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта 35-летний мужчина нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом.Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Александровскую больницу. Нападавшего доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что пьяная ссора двух постояльцев гостиницы на Народной закончилась поножовщиной.





