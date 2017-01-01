«В Интернете начали продавать билеты на первый матч "Зенита" на Крестовском»

На сайте "Авито" 18 апреля появились билеты на матч 24 тура чемпионата России по футболу "Зенит"-"Урал", который пройдет в субботу, 22 апреля, на стадионе "Санкт-Петербург Арена". В настоящий момент на сайте представлено 6 объявлений.Билеты предлагают и частные продавцы, и билетные агентства. Агентство "Билетовед" предлагает их за 1500 рублей без указания сектора, "Билетпривет" – билеты на все сектора, цена в диапазоне от 2500 до 6000 рублей с доставкой.5300 билетов на матч "Зенит"-"Урал" были выставлены на продажу на официальном сайте "Зенита" в понедельник, 17 апреля, и были выкуплены за 3 часа. Цены на них были в диапазоне от 700 до 2300 рублей. Как пишет «Фонтанка.ру», до конца недели еще одна порция билетов поступит в продажу.