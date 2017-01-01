Кубок Конфедераций оставит петербуржцев и туристов без прогулок по рекам и каналам

Водные артерии Северной столицы полностью закроют для прогулочных и маломерных судов.

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Обсуждение темы:

«Кубок Конфедераций оставит петербуржцев и туристов без прогулок по рекам и каналам»

Hиф-Hиф 18.04 13:58 [ + 0 – ]

Где Мойка/Фонтанка и где распил-арена? У них как с географией?