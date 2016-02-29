Депутат областного ЗакСа Владимир Петров задекларировал участок на Марсе и пять звезд

Парламентарий указал эти владения в качестве зарубежной недвижимости.

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Обсуждение темы:

«Депутат областного ЗакСа Владимир Петров задекларировал участок на Марсе и пять звезд»

Тоскливый Дятел Терпило 18.04 14:10 [ + 1 – ]

Его заявление отражает уровень менталитета народных избранников. Такое впечатление, что они оторваны от реальной жизни.

koschke 18.04 15:26 [ + 3 – ]

Весеннее обострение. Срочно в дурку звездочёта.