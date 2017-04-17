Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"

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«Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»

Неzнайка. 18.04 13:10 [ + 18 – ]

С Киргизии выгнали!! а в Спб паспорт получил..получается наша страна хуже аула, сраная власть любой гниде документ выдаст.



ДeдЗахаp 18.04 13:12 [ + 14 – ]

Умеет едрисня всячески обирать на коммунальных услугах, наводить кризис, коррупцию, безработицу, придумывать разнообразные налоги с граждан своих! Как дело дошло, чтобы с терактами бороться. Тут они полный нуль, убогие и скудоумные!

Ещё раз скажу: "Не завозите мигрантов аульных! И не будет терактов! Как это не дойдёт до путинских обещалок-обиралок!?"

Тоскливый Дятел Терпило 18.04 14:08 [ + 3 – ]

Необходимо усложнить процедуру получения гражданства РФ. Можно предоставлять вид на жительство.