Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"
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Общество
С Киргизии выгнали!! а в Спб паспорт получил..получается наша страна хуже аула, сраная власть любой гниде документ выдаст.
Умеет едрисня всячески обирать на коммунальных услугах, наводить кризис, коррупцию, безработицу, придумывать разнообразные налоги с граждан своих! Как дело дошло, чтобы с терактами бороться. Тут они полный нуль, убогие и скудоумные!
Ещё раз скажу: "Не завозите мигрантов аульных! И не будет терактов! Как это не дойдёт до путинских обещалок-обиралок!?"
Необходимо усложнить процедуру получения гражданства РФ. Можно предоставлять вид на жительство.
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17:59, 10 апреля
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в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Ещё раз скажу: "Не з... в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»