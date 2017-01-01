Обсуждение темы:

«Предполагаемого экстремиста из Узбекистана поймали на Обводном канале»

А как он вообще мог пересечь границу? Ведь она на замке.

Вначале путинская едрисня напустит всяких аульных ишаков. Потом бегают и ловят экстремистов и игиловцев! Почему бы сразу не пускать к нам весь этот сброд? Давно об этом народ говорил! Да до скудоумных всё не доходит!