«В Кировске мошенницы под предлогом выдачи продуктового набора выманили у пенсионерки 41 тысячу рублей»

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Общество
неплохой продуктовый наборчик себе бабка хотела приобрести, да знать не судил господь.
Теперь пусть посидит за дурость свою на хлебушке с водичкой некоторое время. Ну и, естественно, это же время не покормит любимых своих голубочков хлебушком во дворике у помоечки.
А что ,бабуля разве не может на свои кровные купить продуктовый наборчик за 130 кусков,всё лучше чем прятать деьги в старых трусах и ждать когда придут помошники в обмене старых купюр на новые, или срочно потребуется отмазать родственничка от ментов или помочь иностранцам обналичить бабло, так хоть вкусняшек поесть хотела, но увы .
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17:59, 10 апреля
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