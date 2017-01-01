В автосалоне на Дунайском "покупатели" выбросили из Daewoo менеджера и уехали на иномарке в неизвестном направлении

Злоумышленники скрылись в сопровождении другой машины.



Злоумышленники скрылись в сопровождении другой машины.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», звонок в дежурную часть ГУ МВД из салона раздался 17 апреля в 12:56. Сотрудника автосалона при просмотре автомобиля Daewoo Matiz с камуфляжной раскраской, который неизвестные преступники попросили показать якобы для покупки, бесцеремонно выбросили из салона.



После этого один из преступников сел в иномарку, и она уехала с территории в неизвестном направлении. Машину сопровождал автомобиль Chevrolet Lacetti серебристого цвета с сообщниками.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Московском районе ограблен автосалон на Дунайском проспекте. Злоумышленники вытолкнули сотрудника салона из иномарки и скрылись в сопровождении другой машины.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», звонок в дежурную часть ГУ МВД из салона раздался 17 апреля в 12:56. Сотрудника автосалона при просмотре автомобиля Daewoo Matiz с камуфляжной раскраской, который неизвестные преступники попросили показать якобы для покупки, бесцеремонно выбросили из салона.После этого один из преступников сел в иномарку, и она уехала с территории в неизвестном направлении. Машину сопровождал автомобиль Chevrolet Lacetti серебристого цвета с сообщниками.Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный сотрудник автосервиса попался на угоне клиентского "Лексуса" в Петербурге.







Обсуждение темы: «В автосалоне на Дунайском "покупатели" выбросили из Daewoo менеджера и уехали на иномарке в неизвестном направлении» Неzнайка. 18.04 13:03 [ + 4 – ]

Чурбаны.100%. К бабке не ходи.

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