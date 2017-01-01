Обсуждение темы:

«160 тонн контрабандного шпика, "притворявшегося" уксусом, не пустили на прилавки Петербурга»

зато граница на замке

как все хорошо начиналось и как, видимо, плохо кончится

Своё производство едрисня путинская не может наладить и чужого "вражеского" не надо! Бездари и бездельники!